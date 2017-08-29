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Участники учений "Запад-2017" отработают отражение агрессии против Союзного государства

Международная панорама
29 августа, 14:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, августа. /ТАСС

Маневры пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии

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МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Участники предстоящих совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" отработают противодействие незаконным вооруженным формированиям и отражение возможной агрессии против Союзного государства.

Об этом заявил на брифинге во вторник начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев.

"На первом этапе объединенным командованием региональной группировки войск предполагается осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и разведывательно-диверсионных групп противника", - отметил Белоконев.

Также, по его словам, на первом этапе планируется "наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, подготовка к отражению возможной агрессии, а также отработка вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения".

На втором этапе планируется отработать "вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки", добавил начальник Генштаба ВС Белоруссии.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс.и - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники.

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