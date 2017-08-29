Макрон заявил об отсутствии альтернативы договору по ядерной программе Ирана

Цинк: от живой клетки до космосаПромышленность 29 августа, 15:21
Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу переходаСпорт 29 августа, 15:03
Третьяк: участие шести команд в Кубке Первого канала по хоккею усилит зрительский интересСпорт 29 августа, 15:02
Ракетная программа КНДР. ДосьеБиографии и справки 29 августа, 15:02
Гол футболиста "Ювентуса" Манджукича в финале ЛЧ признан лучшим в прошлом сезонеСпорт 29 августа, 14:53
Ученые России и Австралии исследуют найденный в пещере на Урале зуб гигантского льваНовости Урала 29 августа, 14:46
Черчесов заявил, что при нем никто не будет просить легионеров принять гражданство РФСпорт 29 августа, 14:41
Медведев призвал главу РЖД "максимально поддерживать" позитивные тенденции развитияЭкономика и бизнес 29 августа, 14:39
Ярославские архивисты передали на Урал документы о наследии династии ДемидовыхНовости Урала 29 августа, 14:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Альтернатива договоренностям по ядерной программе Ирана не существует. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник на ежегодном совещании послов Франции, которое проходит в Париже.
"У нас нет альтернативы договору по ядерной программе Ирана", - сказал Макрон. При этом он отметил, что "договоренности хорошие, но это не значит, что они не могут быть улучшены". Макрон подчеркнул, что "соглашение 2015 года позволяет установить конструктивный и требовательный диалог с Ираном".
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.