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Макрон заявил об отсутствии альтернативы договору по ядерной программе Ирана

Международная панорама
29 августа, 14:14 UTC+3 ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

По словам президента Франции, соглашение 2015 года позволяет установить конструктивный диалог

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Альтернатива договоренностям по ядерной программе Ирана не существует. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник на ежегодном совещании послов Франции, которое проходит в Париже.

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"У нас нет альтернативы договору по ядерной программе Ирана", - сказал Макрон. При этом он отметил, что "договоренности хорошие, но это не значит, что они не могут быть улучшены". Макрон подчеркнул, что "соглашение 2015 года позволяет установить конструктивный и требовательный диалог с Ираном".

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Ситуация вокруг Ирана
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