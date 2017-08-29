Международный саммит по климату пройдет во Франции 12 декабря

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Международный саммит по климату будет проведен во Франции 12 декабря, два года спустя после подписания Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на ежегодном совещании послов страны.

"Саммит позволит дать оценку ситуации с реализацией Парижского совещания по климату, а также мобилизовать необходимое для этого финансирование", - сказал президент Франции. "Данный саммит пройдет с участием Всемирного банка и всех тех партнеров, которые захотят к нему присоединиться", - сказал Макрон.