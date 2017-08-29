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Международный саммит по климату пройдет во Франции 12 декабря

Международная панорама
29 августа, 14:14 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

Саммит позволит мобилизовать необходимое финансирование, сказал Эмманюэль Макрон

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Международный саммит по климату будет проведен во Франции 12 декабря, два года спустя после подписания Парижского соглашения по климату.

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Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на ежегодном совещании послов страны.

"Саммит позволит дать оценку ситуации с реализацией Парижского совещания по климату, а также мобилизовать необходимое для этого финансирование", - сказал президент Франции. "Данный саммит пройдет с участием Всемирного банка и всех тех партнеров, которые захотят к нему присоединиться", - сказал Макрон.

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Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Макрон, Эмманюэль
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