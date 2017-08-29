Назарбаев: необходимо сокращать дисбаланс подходов ядерной "пятерки" и остального мира

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что нужно сокращать дисбаланс подходов стран - членов ядерного клуба и остального мира. Такое мнение лидер республики высказал в Астане в ходе церемонии открытия во вторник Банка низкообогащенного урана.
"Мы не раз указывали, что Договор о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО] не оправдывает возлагающихся на него надежд. Нет конкретных шагов против тех, кто нарушает. В частности, страны ядерного клуба не раскрывают свои сведения о ядерных программах в добровольном порядке, а остальным запрещают иметь, испытывать и распространять", - сказал Назарбаев.
По его словам, при этом от других стран требуют предоставить исчерпывающую информацию по данной теме.
"Необходимо сокращать такой дисбаланс подходов между ядерной "пятеркой" и остальным миром. В 2020 году мировое сообщество будет отмечать 50-летие вступления в силу ДНЯО. Давайте все приложим усилия, чтобы к этому сроку договор о полном запрете оружия также вступил в силу", - предложил президент Казахстана.