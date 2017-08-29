Британский премьер возмущена запуском баллистической ракеты КНДР

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ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возмущена запуском баллистической ракеты, произведенным КНДР, и будет работать над тем, чтобы сохранить давление международного сообщества на Пхеньян.
Об этом сообщила во вторник журналистам представитель главы британского кабинета министров.
"Премьер-министр возмущена безрассудной провокацией Северной Кореи и решительно осуждает эти незаконные испытания. С нашей точки зрения, нам необходимо продолжать работать с нашими международными партнерами для того, чтобы сохранить давление на Северную Корею", - приводит ее слова агентство Reuters.
Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.