Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки поддерживают мирное урегулирование конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), но не намерены присоединяться к нему. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - заявил Волкер, подчеркнув, что при этом Вашингтон сохраняет тесный контакт по украинскому вопросу с Берлином и Парижем.

Он также отметил, что США не собираются заключать никакого отдельного соглашения по разрешению вооруженного конфликта в Донбассе. "Не будет никакой отдельной сделки за спинами украинцев или европейцев", - сказал спецпредставитель США.

Дипломат выразил мнение, что Украина является одной из важных тем в российско-американском диалоге. "Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. <...> Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - сказал Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.