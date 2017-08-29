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Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"

Международная панорама
29 августа, 15:20 UTC+3 КИЕВ 29, августа. /ТАСС

Вашингтон сохраняет тесный контакт по украинскому вопросу с Берлином и Парижем, сказал спецпредставитель Госдепа по Украине

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Cпецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер

Cпецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер

© EPA/AUDE VANLATHEM

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки поддерживают мирное урегулирование конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), но не намерены присоединяться к нему. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

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"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - заявил Волкер, подчеркнув, что при этом Вашингтон сохраняет тесный контакт по украинскому вопросу с Берлином и Парижем.

Он также отметил, что США не собираются заключать никакого отдельного соглашения по разрешению вооруженного конфликта в Донбассе. "Не будет никакой отдельной сделки за спинами украинцев или европейцев", - сказал спецпредставитель США.

Дипломат выразил мнение, что Украина является одной из важных тем в российско-американском диалоге. "Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. <...> Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - сказал Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

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