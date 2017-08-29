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Китай призывает США и Южную Корею прекратить развертывание системы ПРО THAAD

Международная панорама
29 августа, 16:08 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, августа. /ТАСС

По словам представителя МИД КНР Хуа Чуньин, в противном случае оно будет препятствовать достижению стратегического баланса и усилит напряженность на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китай призывает США и Республику Корея (РК) уважать интересы других стран и прекратить развертывание системы противоракетной обороны THAAD. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящий визит южнокорейского министра обороны Сон Ён Му в Вашингтон и его будущую встречу с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

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"Это [развертывание системы ПРО THAAD] будет препятствовать достижению стратегического баланса, нанесет ущерб интересам стратегической безопасности стран региона, включая Китай, и усилит напряженность на Корейском полуострове", - отметила дипломат.

"КНР призывает РК и США прекратить развертывание THAAD и демонтировать уже установленное оборудование", - подчеркнула она.

Визит главы оборонного ведомства РК в Вашингтон запланирован на 30 августа. Как ожидается, министры обороны двух стран обсудят "широкий спектр вопросов". В их числе - меры противодействия угрозе со стороны КНДР, сотрудничество в реализации антисеверокорейских санкций, размещение комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, модернизация южнокорейских баллистических ракет и передача Сеулу оперативного контроля над его войсками в военное время.

Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Система ПРО, согласно заявлению Вашингтона, призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов как от баллистических ракет малой дальности, так и от стратегических баллистических ракет. Предлогом для установки THAAD в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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