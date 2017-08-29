Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: Франция и РФ достигли конкретных итогов в вопросах неприменения химоружия в Сирии

Международная панорама
29 августа, 16:08 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

Президент Франции назвал восстановление мира и стабилизацию ситуации в Сирии и Ираке приоритетами Парижа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Россия достигли "конкретных результатов" в вопросе о недопущении применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.

Смотрите также

Макрон: Франция и РФ достигли конкретных итогов в вопросах неприменения химоружия в Сирии

Макрон заявил об отсутствии альтернативы договору по ядерной программе Ирана

Макрон выступил за установление коллективного мирового порядка

Франция созовет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма

Он отметил, что "восстановление мира и стабилизация ситуации в Сирии и Ираке - приоритеты Франции". "Для этого должно быть обеспечено всеобъемлющее политическое решение. В обеих странах мы должны прийти к миру", - считает Макрон.

Он подчеркнул, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) является общим врагом. "В этом свете в мае была изменена наша методология в подходе к иракско-сирийской ситуации", - заявил президент. - В этих вопросах мы ведем сейчас требовательный диалог с Турцией, Ираном и Россией".

Макрон напомнил, что сирийская проблематика обсуждалась на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале. Стороны определили неприменение химического оружия в качестве красной линии, пересекать которую недопустимо. "Мы смогли с момента наших переговоров в Версале достигнуть с Россией конкретных результатов по этому вопросу", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Иран Сирия Турция Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама