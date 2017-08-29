Макрон: Франция и РФ достигли конкретных итогов в вопросах неприменения химоружия в Сирии

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Россия достигли "конкретных результатов" в вопросе о недопущении применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.

Он отметил, что "восстановление мира и стабилизация ситуации в Сирии и Ираке - приоритеты Франции". "Для этого должно быть обеспечено всеобъемлющее политическое решение. В обеих странах мы должны прийти к миру", - считает Макрон.

Он подчеркнул, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) является общим врагом. "В этом свете в мае была изменена наша методология в подходе к иракско-сирийской ситуации", - заявил президент. - В этих вопросах мы ведем сейчас требовательный диалог с Турцией, Ираном и Россией".

Макрон напомнил, что сирийская проблематика обсуждалась на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале. Стороны определили неприменение химического оружия в качестве красной линии, пересекать которую недопустимо. "Мы смогли с момента наших переговоров в Версале достигнуть с Россией конкретных результатов по этому вопросу", - подчеркнул он.