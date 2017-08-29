Макрон: Франция и РФ достигли конкретных итогов в вопросах неприменения химоружия в Сирии

Первые в России отделы по подготовке к армии откроют в челябинских школах в сентябреОбщество 29 августа, 16:54
Дроны помогут сажать деревья в МьянмеСоциальная ответственность 29 августа, 16:42
Состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике определен на 80%Спорт 29 августа, 16:41
Показатели выбросов половины дизельных автомобилей заниженыСоциальная ответственность 29 августа, 16:33
Футболист "Рубина" Лестьенн не перейдет в "Спартак"Спорт 29 августа, 16:26
Мэйуэзеру подарили грушу с лицом МакгрегораСпорт 29 августа, 16:24
Верховный суд смягчил наказание осужденному за соучастие в теракте на ДубровкеПроисшествия 29 августа, 16:15
ТАСС – генеральный инфопартнер международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520"Новости агентства 29 августа, 16:14
Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампанииСпорт 29 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Россия достигли "конкретных результатов" в вопросе о недопущении применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.
Он отметил, что "восстановление мира и стабилизация ситуации в Сирии и Ираке - приоритеты Франции". "Для этого должно быть обеспечено всеобъемлющее политическое решение. В обеих странах мы должны прийти к миру", - считает Макрон.
Он подчеркнул, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) является общим врагом. "В этом свете в мае была изменена наша методология в подходе к иракско-сирийской ситуации", - заявил президент. - В этих вопросах мы ведем сейчас требовательный диалог с Турцией, Ираном и Россией".
Макрон напомнил, что сирийская проблематика обсуждалась на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале. Стороны определили неприменение химического оружия в качестве красной линии, пересекать которую недопустимо. "Мы смогли с момента наших переговоров в Версале достигнуть с Россией конкретных результатов по этому вопросу", - подчеркнул он.