СМИ: Иран планирует начать производство собственных тяжелых истребителей

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ТАСС, 29 августа. Иран намерен начать производство тяжелого истребителя собственной разработки. Об этом, как передает во вторник агентство Tasnim, заявил министр обороны страны, бригадный генерал Амир Хатами.
"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства, - сказал он. - Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования". Хатами также подчеркнул, что Ирану необходимо развивать "стратегические военно-воздушные силы".
Кроме того, по словам главы ведомства, Иран добился определенного прогресса в производстве средств ПВО. "Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85%", - отметил он.
Хатами указал на приверженность его ведомства "наращиванию ракетного и оборонного потенциала", поскольку "враги осведомлены о дальности, точности и разрушительной силе иранских ракет".
Зенитный ракетный комплекс "Бавар-373" впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности. О заступлении на боевое дежурство поставленных Россией ЗРК С-300 власти Ирана объявили в начале июля.