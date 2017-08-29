По результатам обысков в Николаеве задержали пять человек

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Несколько человек задержаны украинскими правоохранительными органами после обысков у бизнесменов и депутатов городского совета в Николаеве. Об этом во вторник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"В результате совместной операции ГПУ [Генпрокуратура Украины] и "К" СБУ [управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины] в Николаеве задержаны пять человек, в том числе лидер устойчивой преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик", - написал Луценко.

Он уточнил, что задержанные "подозреваются в создании преступной организации, которая с 2008 по 2017 годы занималась лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества".

Кроме того, утверждает генпрокурор, члены группировки установили контроль за деятельностью политических партий и влияли на принятие решений чиновниками.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у 90 местных депутатов и бизнесменов в Николаеве. По мнению оппозиции, это стало ответом власти на объективную критику и законные требования по выполнению конституции и соблюдению прав граждан.