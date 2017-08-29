Вильнюс включил передатчик из США для трансляции на РФ и Белоруссию "Радио Свобода"

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ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Литва смонтировала и включила полученный от США более мощный передатчик диапазона средних волн для трансляции на РФ, Белоруссию и Украину программ "Радио Свобода". Официальная церемония "нажатия кнопки" состоялась во вторник в Телецентре в столице Литвы.
"Свобода слова в эпоху расцвета пропаганды является оружием распространения альтернативного мнения", - заявил при этом глава МИД Линас Линкявичюс.
Новый передатчик сменит прежний, который отработал около 40 лет. Программы с помощью этого оборудования, которое смонтировано на пункте Вешинтай в Аникщяйском районе, будут транслироваться на русском и белорусском языках.
Поступившая техника по характеристикам в три раза превосходит использовавшуюся ранее: мощность нового передатчика составляет 200 кВт, прежнего - 75 кВт По утверждению специалистов, его сигнал покрывает территорию радиусом около 2 тыс. км от Мурманска на севере до Казани на востоке и до Ростова-на-Дону на юге.
Финансируемое Конгрессом США вещание "Радио Свобода", начатое в 1953 году из Западной Германии, сейчас ведется из Праги. На территории СССР этот инструмент западной пропаганды, занимавший крайние антисоветские позиции, глушился.
В 1991 году деятельность радиостанции была разрешена непосредственно в России, однако в 2012 году "Радио Свобода" прекратила эфирное вещание в РФ, но продолжает его в интернете. Ретрансляция программ российскими радиостанциями не осуществляется.