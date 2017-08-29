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СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными

Международная панорама
29 августа, 18:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

По мнению Таро Асо, политикам сложно выполнять свою работу, всегда оставаясь "только хорошими" людьми

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо, который в с 2008 по 2009 годы возглавлял японское правительство, допустил, что мотивы Адольфа Гитлера могли быть верными. Заявление, как сообщило агентство Kyodo, было сделано в ходе состоявшегося во вторник в Иокогаме политического семинара.

"Совершенно неважно, какие мотивы движут политиком. Важен результат. Даже если его мотивы и были верны, недопустимо было убивать миллионы людей, как это сделал Гитлер", - цитирует вице-премьера агентство.

76-летний Асо также подчеркнул, что "политик - не та работа, которую можно выполнять, оставаясь только хорошим человеком". По данным Kyodo, отсылки "к лидеру нацистской Германии, сделанные в ходе политического семинара, могут вызвать проблемы как внутри страны, так и за ее пределами".

Это уже не первый раз, когда Асо допускает неосторожные высказывания, связанные с нацистами. В 2013 году он оказался под шквалом критики, когда в ходе публичного выступления по вопросу конституционной реформы в Японии отметил, что "конституция Веймарской республики в свое время была изменена практически незаметно" (после прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии в 1933 году), и предположил, что Япония могла бы изучить этот опыт. Тогда Асо был вынужден принести извинения и заявил, что его слова были неправильно поняты.

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