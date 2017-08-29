СМИ: мужчина, атаковавший прохожих в финском Турку, перед нападением написал манифест

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Марокканец, 18 августа атаковавший прохожих в центре финского города Турку, перед нападением написал манифест и разослал его нескольким людям. Об этом сообщила во вторник газета Helsingin Sanomat.
"У нас есть в распоряжении текст, мы изучаем, какое отношение он может иметь к общей картине произошедшего", - сказал изданию руководитель расследования Олли Тёюряс. На этом этапе расследования полиция не намерена раскрывать содержание текста, сообщать, упоминались ли в нем террористические организации. "Этого мы не раскрываем, поскольку следствие еще в разгаре", - пояснил Тёюряс.
Ранее финские СМИ сообщали, что марокканец интересовался, как можно присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
На прошлой неделе окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств с террористической целью и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножом ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".
Под стражу вместе с ним были взяты еще трое марокканцев, которые также могли иметь отношение к этому делу. Двоих из них и еще одного арестованного позже отпустили.
Вечером 18 августа в центре финского Турку 22-летний мигрант из Марокко Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, которым он, как выяснилось, солгал по поводу своего возраста и имени. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.