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Военные США в Сирии вступили в перестрелку с протурецкими оппозиционерами

Международная панорама
29 августа, 19:34 UTC+3

По словам американского полковника, силы Соединенных Штатов подверглись обстрелу и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасный район

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ТАСС, 29 августа. Военнослужащие США, размещенные в Сирии, были атакованы и вступили в перестрелку с боевиками сирийской оппозиции, пользующимися поддержкой Турции. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, официального представителя штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"). Эта операция проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Наши силы подверглись обстрелу и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасный район", - приводит Reuters слова полковника Диллона.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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