Спецслужбы Латвии опасаются провокаций во время российско-белорусских учений "Запад-2017"

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция безопасности (ПБ) Латвии опасается провокаций во время предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении спецслужбы.

"Учитывая существующий риск провокаций, усиленное внимание уделяется любым видам деятельности военного характера, в том числе так называемым играм с военной симуляцией. На территории Латвии среди них самые популярные - так называемые airsoft [другое название страйкбола] и лазертаг. Обращаем внимание, что в военной симуляции одним из основных элементов является использование такого оружия, которое внешне визуально не отличается об боевого. Участники мероприятия также используют военную форму, которая визуально похожа на форму иностранных вооруженных сил, в том числе России или стран НАТО, а также используется форма без специальных опознавательных знаков", - указывает ПБ.

В полиции отметили, что проведение подобных игр во время учений "Запад-2017" может ввести в заблуждение как жителей Латвии, так и "ответственные инстанции". "Военная симуляция может быть использована как прикрытие для возможных провокационных действий, поэтому участники военных симуляций подвержены усиленным проверкам. ПБ будет действовать в рамках своей компетенции и, руководствуясь полученной информацией о возможных угрозах, будет проводить соответствующие проверки", - добавили в полиции.

Рига ранее получила от Москвы и Минска официальное приглашение направить на учения трех своих наблюдателей.

В августе прошлого года в Латвии во время игры с участием четырех команд, одна из которых была одета в форму ВС РФ, произошел инцидент. В частности, сотрудники ПБ прервали игру и избили участников, которые были одеты в российскую военную форму.