Генсек ООН назвал условие для урегулирования израильско-палестинского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался во вторник в поддержку принципа "два государства для двух народов". По мнению административного главы ООН, этот принцип является безальтернативным для урегулирования продолжающегося десятилетиями палестино-израильского конфликта.

"Единственным способом продвижения серьезного мирного процесса является реализация принципа двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности, при улучшении условий жизни палестинского народа", - сказал Гутерриш после переговоров с премьер-министром Палестины Рами Хамдаллой в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Высказывания генсека ООН приводит палестинское официальное информационное агентство WAFA.

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН визитом в Израиль и Палестину. В понедельник он провел переговоры в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Авигдором Либерманом. В среду, как ожидается, он посетит сектор Газа.