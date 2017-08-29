На Украине из памятника Ленину хотят сделать скульптуру олимпийца-ходока

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Сумского городского совета предлагают сделать из памятника Ленину скульптуру олимпийца-ходока.

Соответствующий проект решения размещен на сайте совета.

Согласно документу, памятник Ленину снимут с баланса городского совета, а департаменту инфраструктуры будет предоставлено разрешение на сооружение из элементов памятника скульптуры ходока. Ее вес составит 1070 кг. Вес памятника Ленину на данный момент превышает 5 тонн.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято депутатами на ближайшей сессии Сумского горсовета.