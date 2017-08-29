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МИД Канады назвал угрозой международной безопасности запуск КНДР баллистической ракеты

Международная панорама
29 августа, 22:30 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 29, августа. /ТАСС

Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд призвала мировое сообщество приложить все усилия, чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове политическим путем

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ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Оттава осуждает осуществленный во вторник Пхеньяном запуск баллистической ракеты и считает его угрозой региональной и международной безопасности. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

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"Канада решительно осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленный 29 августа, которая пролетела над территорией Японии. Это является нарушением КНДР территориального суверенитета своих соседей, прямой угрозой гражданам Японии и несет в себе угрозу региональной и международной безопасности", - подчеркнула министр.

По ее словам, очередной запуск ракет является "прямым нарушением Пхеньяном многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и демонстрирует полное игнорирование им своих международных обязательств".

"Мы призываем Северную Корею прекратить эти провокации, - сказала глава МИД. - Канада поддерживает меры, предпринятые международным сообществом для того, чтобы заставить КНДР отказаться от своих программ по ядерным и баллистическим ракетам, и выступает за возобновление диалога в направлении политического решения [этой проблемы]".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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