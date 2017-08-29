МИД Канады назвал угрозой международной безопасности запуск КНДР баллистической ракеты

ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Оттава осуждает осуществленный во вторник Пхеньяном запуск баллистической ракеты и считает его угрозой региональной и международной безопасности. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"Канада решительно осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленный 29 августа, которая пролетела над территорией Японии. Это является нарушением КНДР территориального суверенитета своих соседей, прямой угрозой гражданам Японии и несет в себе угрозу региональной и международной безопасности", - подчеркнула министр.

По ее словам, очередной запуск ракет является "прямым нарушением Пхеньяном многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и демонстрирует полное игнорирование им своих международных обязательств".

"Мы призываем Северную Корею прекратить эти провокации, - сказала глава МИД. - Канада поддерживает меры, предпринятые международным сообществом для того, чтобы заставить КНДР отказаться от своих программ по ядерным и баллистическим ракетам, и выступает за возобновление диалога в направлении политического решения [этой проблемы]".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.