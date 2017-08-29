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Американцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ

Международная панорама
29 августа, 22:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

По предварительным данным, Первег Ахмед намеревался сбежать в Сирию во время путешествия в Саудовскую Аравию летом этого года

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Органы правопорядка США арестовали жителя района Куинс (Нью-Йорк) Первега Ахмеда, который летом предпринял попытку незаконно проникнуть на территорию Сирии с целью примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Американцу предъявлено обвинение в попытке оказать поддержку ИГ. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк в уведомлении, поступившем в представительство ТАСС.

"Как мы полагаем, американский гражданин Первег Ахмед попытался отправиться в Сирию и примкнуть к ИГ, бросив своих соотечественников американцев. Ахмед подобно многим другим, кто избрал путь вступления в эту террористическую группировку, завершил свое путешествие в зале суда в Нью-Йорке, где ему предстоит ответить за содеянное", - отметил исполняющий обязанности руководителя отделения ФБР в штате Нью-Йорк Уильям Суинни.

По данным американских властей, Ахмед в июне текущего года отправился в Саудовскую Аравию для празднования священного для мусульман праздника. Прибыв в эту страну, американец предпринял попытку попасть на сирийскую территорию, находящуюся под контролем отрядов ИГ. Житель Куинса был задержан. Ахмеду, депортированному в США 28 августа и арестованному в международном аэропорту им. Джона Кеннеди, грозит 20 лет тюрьмы, если его признают виновным.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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США Сирия Саудовская Аравия
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