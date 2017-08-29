Charlie Hebdo высмеял жертв шторма "Харви" в Техасе

ТАСС, 29 августа. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo разместил на обложке очередного выпуска карикатуру на погибших из-за шторма "Харви" и вызванного им наводнения в штате Техас. Номер выйдет в среду, но само изображение опубликовано на странице издания в Facebook уже во вторник.

На рисунке изображены наполовину ушедшие под воду знамена Третьего рейха, из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. "Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе", - гласит подпись к рисунку.

Таким образом Charlie Hebdo связал вызванное "Харви" наводнение с недавними беспорядками в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), в ходе которых произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Эдварду Ли.

После этих событий по всей стране начали сносить монументы героям Конфедерации времен Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Техас во время войны поддерживал союз южных рабовладельческих штатов.

"Харви" стал самым мощным за последние 12 лет ураганом. В субботу он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/ с. По последним данным, погибли 14 человек.