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CNN: Трамп-младший согласился в закрытом режиме дать в Сенате показания по РФ

Международная панорама
30 августа, 0:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Точная дата беседы пока не называется, однако председатель юридического комитета Сената Чак Грассли ранее предполагал, что это произойдет не позднее сентября

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Дональд Трамп - младший

Дональд Трамп - младший

© AP Photo/Matt York

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший согласился дать в закрытом режиме показания в юридическом комитете Сената Конгресса, который ведет разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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По ее данным, после нескольких недель переговоров между членами комитета и представителями Трампа-младшего последний согласился выступить перед конгрессменами за закрытыми дверьми.

Точная дата ожидаемой беседы не называется, однако председатель юридического комитета Сената Чак Грассли ранее заявлял CNN, что конгрессмены намерены заслушать показания сына президента не позднее сентября.

Указанный комитет приглашал Трампа-младшего выступить на открытых слушаниях в июле, однако этого так и не произошло. Как отмечает CNN, неизвестно, согласится ли он в итоге дать показания публично уже после закрытой встречи с законодателями.

Президент США считает, что все попытки доказать его якобы контакты с РФ направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти страны. В Москве также неоднократно отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы.

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