В ЛНР считают, что убийство депутатов в Луганске могло быть диверсией со стороны Киева

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские власти предпринимают различные попытки, чтобы сорвать установленное с 25 августа "школьное перемирие". Об этом заявил полномочный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Дейнего. Он также не исключил, что произошедшее в Луганске убийство двух депутатов народного совета является "одним из звеньев этой цепи".
"Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", - сказал он в интервью газете "Известия".
Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Киев, в свою очередь, также обвиняет республики в нарушении перемирия.
28 августа генеральная прокуратура ЛНР сообщила, что два депутата народного совета республики были убиты в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. В ведомстве сообщили, что "данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия".