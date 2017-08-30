В ЛНР считают, что убийство депутатов в Луганске могло быть диверсией со стороны Киева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские власти предпринимают различные попытки, чтобы сорвать установленное с 25 августа "школьное перемирие". Об этом заявил полномочный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Дейнего. Он также не исключил, что произошедшее в Луганске убийство двух депутатов народного совета является "одним из звеньев этой цепи".

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"Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", - сказал он в интервью газете "Известия".

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Киев, в свою очередь, также обвиняет республики в нарушении перемирия.

28 августа генеральная прокуратура ЛНР сообщила, что два депутата народного совета республики были убиты в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. В ведомстве сообщили, что "данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия".