Иран готов пойти на сближение с Саудовской Аравией после ее отказа от поддержки терроризма

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ТАСС, 30 августа. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов пойти на сближение с Эр-Риядом, если королевство откажется от поддержки терроризма.
"Наши проблемы с Эр-Риядом кроются в том, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм и вмешивается в дела Йемена, - сказал он во вторник в первом телеинтервью иранским СМИ после формирования правительства. - Если Саудовская Аравия перестанет поддерживать терроризм и оставит Йемен йеменцам, то не думаю, что у нас останутся проблемы в отношениях".
"Враждебные отношения между соседними странами наносят ущерб обеим сторонам, - приводит слова Роухани агентство IRNA. - Мы всегда стремились к отношениям, которые в интересах обеих сторон и не наносят им вреда. Мы не хотим, чтобы у нас были проблемы с Саудовской Аравией, и единственное решение - диалог".
По словам президента, отправка на хадж в королевство иранских паломников, которым, как сказал Роухани, была гарантирована полная безопасность, "является хорошим показателем того, как надо решать проблемы". "Если наши паломники останутся довольны и Саудовская Аравия будет действовать в рамках религиозных и международных норм, то будут созданы более благоприятные условия для урегулирования наших проблем", - отметил он.
Ранее в интервью агентству ISNA глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран и Эр-Рияд планируют обменяться визитами дипломатических делегаций по завершении в начале сентября обрядов хаджа - паломничества мусульман к святым местам ислама в Саудовской Аравии.