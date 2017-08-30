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Ким Чен Ын назвал пуск ракеты 29 августа подготовкой к удару по акватории Гуама

Международная панорама
30 августа, 3:08 UTC+3 ТАСС

Лидер КНДР распорядился и дальше проводить подобные пуски ракет по предполагаемым целям в Тихом океане, сообщает агентство KCNA

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Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ТАСС, 30 августа. КНДР 29 августа провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Как отмечается в распространенном в среду сообщении агентства KCNA, лидер страны Ким Чен Ын, руководивший запуском, назвал его одним из этапов по подготовке удара по району тихоокеанского острова Гуам с целью сдерживания американских вооруженных сил в регионе.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение успешным запуском. Он отметил, что нынешние ракетные испытания являются первым шагом по подготовке к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама - передовой базы вторжения", - говорится в сообщении. Кроме того, лидер КНДР распорядился и дальше проводить подобные пуски ракет по предполагаемым целям в Тихом океане.

Агентство также отмечает, что запуск баллистической ракеты является ответом на проводимые США и Южной Кореей совместные командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian.

В начале августа агентство распространило сообщение о разработке северокорейскими военными плана удара по акватории острова Гуам, где дислоцирована американская военная база. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тысячи км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ким Чен Ын
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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