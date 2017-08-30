США предъявили обвинения 15 охранникам Эрдогана в участии в беспорядках в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Суд США во вторник предъявил обвинения 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в участии в беспорядках у резиденции посла в Вашингтоне в середине мая. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры округа Колумбии.
Обвинения "в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью," также были предъявлены двум гражданам Канады и двум из США. В документе подчеркивается, что 19 обвиняемых "совершили нападение с использованием опасного оружия" и "интенсивно избивали ногами протестующих", участвовавших в мирной демонстрации в мае. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.
16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения.
Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности.
В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.