Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник Трампа: юрисконсульт не обсуждал с представителями РФ проект Trump Tower в Москве

Международная панорама
30 августа, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Келлиэнн Конуэй в эфире Fox News отметила, что у президента США нет бизнеса в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JASON SZENES

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Нынешний юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не встречался с представителями РФ для обсуждения проекта строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом заявила во вторник старший советник главы США Келлиэнн Конуэй.

"Ничего не вышло из этого. Trump Tower в Москве нет. Никакого визита [в Россию] не было", - отметила она в эфире телекомпании Fox News. "Никакой сделки заключено не было", - подчеркнула Конуэй, добавив, что у Трампа "нет бизнеса" в России.

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что Коэн, который прежде занимал пост исполнительного вице- президента компании Trump Organization в январе 2016 года якобы обращался к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. Издание отмечало, что оно осведомлено о содержании соответствующих электронных писем Коэна. Они были переданы Конгрессу США, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.

По информации газеты, Коэн уведомил членов Конгресса, что направил письмо Пескову по рекомендации бизнесмена российского происхождения Феликса Сэтера. Последний, по данным издания, якобы предлагал уже в период избирательной кампании в 2015 году руководству Trump Organization заняться проектом по строительству башни Trump Tower в Москве, но эти планы так и не были реализованы.

Одной из компаний, участвовавшей в переговорах, выступала Crocus Group Араза Агаларова. В июле 2015 года Агаларов сообщил ТАСС, что Трамп, уже вступивший на тот момент в гонку, не отказывается от участия в совместном проекте строительства башни в Москве. Однако в начале ноября 2016 года Агаларов исключил реализацию совместных проектов с Трампом после его победы на выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
2
Биография Дмитрия Когана
3
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
4
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
5
"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-in
6
Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня"
7
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама