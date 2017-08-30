Советник Трампа: юрисконсульт не обсуждал с представителями РФ проект Trump Tower в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Нынешний юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не встречался с представителями РФ для обсуждения проекта строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом заявила во вторник старший советник главы США Келлиэнн Конуэй.

"Ничего не вышло из этого. Trump Tower в Москве нет. Никакого визита [в Россию] не было", - отметила она в эфире телекомпании Fox News. "Никакой сделки заключено не было", - подчеркнула Конуэй, добавив, что у Трампа "нет бизнеса" в России.

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что Коэн, который прежде занимал пост исполнительного вице- президента компании Trump Organization в январе 2016 года якобы обращался к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. Издание отмечало, что оно осведомлено о содержании соответствующих электронных писем Коэна. Они были переданы Конгрессу США, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.

По информации газеты, Коэн уведомил членов Конгресса, что направил письмо Пескову по рекомендации бизнесмена российского происхождения Феликса Сэтера. Последний, по данным издания, якобы предлагал уже в период избирательной кампании в 2015 году руководству Trump Organization заняться проектом по строительству башни Trump Tower в Москве, но эти планы так и не были реализованы.

Одной из компаний, участвовавшей в переговорах, выступала Crocus Group Араза Агаларова. В июле 2015 года Агаларов сообщил ТАСС, что Трамп, уже вступивший на тот момент в гонку, не отказывается от участия в совместном проекте строительства башни в Москве. Однако в начале ноября 2016 года Агаларов исключил реализацию совместных проектов с Трампом после его победы на выборах.