Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН принял заявление с осуждением испытания ракеты КНДР

Международная панорама
30 августа, 3:52 дата обновления: 30 августа, 4:52 UTC+3 ООН ООН 30, августа. /ТАСС

В документе подчеркивается, что этот вызывающий шаг КНДР представляет угрозу "для всех государств - членов ООН"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял во вторник вечером по итогам закрытых консультаций заявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты, которая пролетела над Японией.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Как отмечается в документе, СБ ООН "решительно осуждает" проведенное испытание, "а также серию пусков баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

Совбез ООН "требует, чтобы КНДР немедленно прекратила такие действия, которые представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств - членов ООН", а также выполнила принятые ранее резолюции.

Подчеркивается, что Северная Корея "должна отказаться от всех ядерных вооружений и существующих ядерных программ полностью, безвозвратно и поддающимся проверке способом", "не проводить в будущем ядерных испытаний и не осуществлять каких-либо провокаций, а также отказаться от всего оружия массового уничтожения".

"Совет Безопасности вновь заявляет о важности сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, выражает стремление к мирному, дипломатическому и политическому решению проблем и приветствует усилия членов СБ ООН, а также других государств содействовать мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", - указывается в документе.

Заявление принято в связи с тем, что КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
2
Биография Дмитрия Когана
3
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
4
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
5
"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-in
6
Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня"
7
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама