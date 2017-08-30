СБ ООН принял заявление с осуждением испытания ракеты КНДР

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял во вторник вечером по итогам закрытых консультаций заявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты, которая пролетела над Японией.

Как отмечается в документе, СБ ООН "решительно осуждает" проведенное испытание, "а также серию пусков баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

Совбез ООН "требует, чтобы КНДР немедленно прекратила такие действия, которые представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств - членов ООН", а также выполнила принятые ранее резолюции.

Подчеркивается, что Северная Корея "должна отказаться от всех ядерных вооружений и существующих ядерных программ полностью, безвозвратно и поддающимся проверке способом", "не проводить в будущем ядерных испытаний и не осуществлять каких-либо провокаций, а также отказаться от всего оружия массового уничтожения".

"Совет Безопасности вновь заявляет о важности сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, выражает стремление к мирному, дипломатическому и политическому решению проблем и приветствует усилия членов СБ ООН, а также других государств содействовать мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", - указывается в документе.

Заявление принято в связи с тем, что КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.