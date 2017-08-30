СМИ: лидеры Японии и Южной Кореи выступили за более жесткую санкционную резолюцию по КНДР

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступают за принятие более жесткой санкционной резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.

Как сообщило в среду агентство Kyodo, лидеры двух стран договорились сотрудничать по этому вопросу в трехстороннем формате с США.

Данных о том, какие более жесткие меры в отношении Пхеньяна рассматривают Токио и Сеул, нет. Однако газета Nikkei сообщила, что Япония и США намерены добиваться запрета на экспорт в КНДР нефти. Отмечалось, что Южная Корея поддерживает их в этом.

Вместе с тем ранее представитель США, по сообщению Reuters , подчеркнул, что на нынешнем заседании Вашингтон не планирует выступать с призывом о введении нефтяного эмбарго для КНДР. Как отмечает Nikkei, эта мера могла бы стать последней мерой санкционного давления, и она может вызвать бурную реакцию Пхеньяна.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.