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СМИ: лидеры Японии и Южной Кореи выступили за более жесткую санкционную резолюцию по КНДР

Международная панорама
30 августа, 5:17 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, августа. /ТАСС

Как сообщила газета Nikkei, Токио и Вашингтон намерены добиваться запрета на экспорт в КНДР нефти

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ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступают за принятие более жесткой санкционной резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Как сообщило в среду агентство Kyodo, лидеры двух стран договорились сотрудничать по этому вопросу в трехстороннем формате с США.

Данных о том, какие более жесткие меры в отношении Пхеньяна рассматривают Токио и Сеул, нет. Однако газета Nikkei сообщила, что Япония и США намерены добиваться запрета на экспорт в КНДР нефти. Отмечалось, что Южная Корея поддерживает их в этом.

Вместе с тем ранее представитель США, по сообщению Reuters , подчеркнул, что на нынешнем заседании Вашингтон не планирует выступать с призывом о введении нефтяного эмбарго для КНДР. Как отмечает Nikkei, эта мера могла бы стать последней мерой санкционного давления, и она может вызвать бурную реакцию Пхеньяна.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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