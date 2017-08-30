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Китайские власти не намерены предпринимать односторонних действий в отношении Пхеньяна

Международная панорама
30 августа, 6:27 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, августа. /ТАСС

Глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин рассматривает резолюции Совета Безопасности ООН в качестве перспективного инструмента урегулирования проблемы Корейского полуострова

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ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китайские власти не намерены предпринимать какие-либо односторонние действия в отношении КНДР, и будут согласовывать их с Советом Безопасности ООН. Об этом в среду заявил на брифинге глава МИД КНР Ван И.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Что касается каких-либо новых мер [в отношении КНДР] - все они будут осуществляться с учетом позиции ООН. Мы считаем, что действия этой международной организации вполне законны, поэтому все решения ООН КНР склонна рассматривать как юридически обоснованные", - отметил дипломат.

Китайские власти рассматривают резолюции Совета Безопасности ООН в качестве перспективного инструмента урегулирования проблемы Корейского полуострова.

"Испытания Пхеньяна противоречат резолюциям ООН. Китай совместно с другими государствами проводит переговоры, в рамках которых уже достигнут определенный консенсус, - отметил дипломат. - Китай будет всесторонне выполнять свои обязательства на международной арене по данной проблеме. Мы надеемся, что соответствующие резолюции ООН позволят воспрепятствовать дальнейшей реализации северокорейской ракетно-ядерной программы".

Ван И напомнил, что все заинтересованные стороны в регионе должны стремиться к урегулированию ситуации путем мирного диалога. "Не стоит предпринимать шаги, которые приведут к эскалации", - подчеркнул он.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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