Китайские власти не намерены предпринимать односторонних действий в отношении Пхеньяна

В Японии умер пострадавший от бомбардировки НагасакиОбщество 30 августа, 6:09
WSJ: глава компании Expedia подтвердил, что займет пост гендиректора UberЭкономика и бизнес 30 августа, 5:58
NYT: число жертв шторма "Харви" в США достигло 30 человекПроисшествия 30 августа, 4:43
"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-inЭкономика и бизнес 30 августа, 4:10
Постпред РФ при ООН: КНДР должна прекратить пуски ракетПолитика 30 августа, 3:59
СБ ООН принял заявление с осуждением испытания ракеты КНДРМеждународная панорама 30 августа, 3:52
США предъявили обвинения 15 охранникам Эрдогана в участии в беспорядках в ВашингтонеМеждународная панорама 30 августа, 3:29
WSJ: минюст США проводит проверки в отношении Uber по подозрению в коррупцииЭкономика и бизнес 30 августа, 3:22
Ким Чен Ын назвал пуск ракеты 29 августа подготовкой к удару по акватории ГуамаМеждународная панорама 30 августа, 3:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китайские власти не намерены предпринимать какие-либо односторонние действия в отношении КНДР, и будут согласовывать их с Советом Безопасности ООН. Об этом в среду заявил на брифинге глава МИД КНР Ван И.
"Что касается каких-либо новых мер [в отношении КНДР] - все они будут осуществляться с учетом позиции ООН. Мы считаем, что действия этой международной организации вполне законны, поэтому все решения ООН КНР склонна рассматривать как юридически обоснованные", - отметил дипломат.
Китайские власти рассматривают резолюции Совета Безопасности ООН в качестве перспективного инструмента урегулирования проблемы Корейского полуострова.
"Испытания Пхеньяна противоречат резолюциям ООН. Китай совместно с другими государствами проводит переговоры, в рамках которых уже достигнут определенный консенсус, - отметил дипломат. - Китай будет всесторонне выполнять свои обязательства на международной арене по данной проблеме. Мы надеемся, что соответствующие резолюции ООН позволят воспрепятствовать дальнейшей реализации северокорейской ракетно-ядерной программы".
Ван И напомнил, что все заинтересованные стороны в регионе должны стремиться к урегулированию ситуации путем мирного диалога. "Не стоит предпринимать шаги, которые приведут к эскалации", - подчеркнул он.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.