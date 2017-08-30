JPost: доставка двух F-35 из США в Израиль отложена из-за неисправности истребителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Доставка двух истребителей F-35, которые должны были быть доставлены в Израиль до конца месяца, отложена из-за технических неисправностей, обнаруженных на других самолетах этого типа в США. Об этом сообщает в среду газета The Jerusalem Post.

В соответствии с решением ВВС США, доставка двух F-35 отложена на короткий срок для завершения технического осмотра самолетов, пишет издание.

10 июня этого года полеты F-35 на базе ВВС США Люк в штате Аризона были приостановлены из-за серии инцидентов, в ходе которых у летчиков наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью. 23 июня были также прекращены полеты 14 F-35 на военной базе Юма в Аризоне по причине проблем с компьютерным обеспечением автономного оборудования на земле.

Израиль в конце прошлой недели завершил процесс приобретения дополнительных 17 F-35 в США, доведя будущее количество таких машин в своих ВВС до 50. Изначально Израиль планировал закупить всего 33 таких самолетов, но в конце ноября прошлого года правительство решило обзавестись еще 17-ю такими истребителями.

В Израиль к настоящему моменту доставлены пять из 50 заказанных в США F-35. По данным израильских СМИ, уже к концу 2017 года Израиль намерен стать первой после США страной, объявившей о начальной эксплуатационной готовности этих самолетов.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Для Израиля каждая машина стоит около $100 млн.