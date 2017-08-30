Мэй призвала Пекин оказать давление на КНДР

ТАСС, 30 августа. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ключевая роль в попытках международного сообщества предотвратить провокации со стороны КНДР принадлежит Китаю, и призывает Пекин увеличить на нее давление для прекращения ракетных испытаний. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Мы хотим убедиться в том, что она [КНДР] воздержится от подобных действий. Мы считаем, что лучший способ сделать это заключается в давлении на Северную Корею со стороны Китая", - заявила премьер во время беседы с журналистами по пути в Японию, где должна состояться ее встреча с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Ранее в связи с произведенным КНДР запуском баллистической ракеты Мэй через своего официального представителя заявила, что "возмущена безрассудной провокацией Северной Кореи".

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо- восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.