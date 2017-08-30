СМИ: Япония и США рассмотрят вариант запрета на экспорт нефти в КНДР

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Япония и США после принятия в Совбезе ООН заявления с осуждением осуществленного 29 августа КНДР пуска ракеты приступят к рассмотрению варианта подготовки резолюции об усилении санкций в отношении Пхеньяна, предусматривающей введение запрета на экспорт нефти в КНДР. Как сообщил в среду телеканал NHK, это подтвердил постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

По его мнению, в нынешней ситуации "необходимо принять новую резолюцию о санкциях" против КНДР. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о запрете экспорта нефтепродуктов в Северную Корею, Бэссё отметил, что "такой вариант рассматривается".

Также, по данным дипломатических источников телеканала, Япония и США, начиная со среды, приступят к обсуждению проекта резолюции с другими странами в ООН.

Последний раз СБ ООН принимал резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР 5 августа после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие ограничения, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.