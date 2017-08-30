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СМИ: Анкара в сентябре готовится перейти ко второму этапу операции "Щит Евфрата"

Международная панорама
30 августа, 10:24 UTC+3 ТАСС

Как отмечается, Турция будет действовать совместно с Ираном и Россией, в том числе в сфере обмена разведданными

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ТАСС, 30 августа. Турецкая армия намерена после очередных переговоров в Астане по зонам деэскалации в Сирии начать новый этап операции "Щит Евфрата" против действующих там террористических группировок. Как сообщает в среду проправительственная газета Sabah, Анкара начнет зачищать территорию с северной части провинции Идлиб.

Газета отмечает, что на недавнем заседании Генштаба ВС и нацразведки Турции шла работа по выработке дорожной карты операции. Было решено начать ее "после переговоров в Астане 13-15 сентября" с провинции Идлиб, часть которой в рамках договоренностей о зонах деэскалации передадут (в соответствии с ожиданиями Анкары) под контроль Турции.

Целью второго этапа "Щита Евфрата" называют "нарушение планов США, которые под видом борьбы с [объединением террористических группировок в Сирии] "Хейат Тахрир аш-Шам" пытаются передать Идлиб Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз" (курды считаются в Турции террористическими организациями).

При этом Sabah отмечает, что Турция будет действовать совместно с Ираном и РФ, в том числе в сфере обмена разведданными. Россия, по данным издания, откроет воздушное пространство для боевых беспилотников ВВС республики, которые определят цели ИГ для ударов авиации. Далее последует наземная фаза операции, в ходе которой РФ и Иран окажут поддержку с юга Идлиба, а Турция войдет с севера.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая встреча по Сирии в Астане пройдет во "второй декаде сентября". Анкара уделяет большое внимание этим переговорам, которые в том числе могут предоставить ей новые варианты самостоятельных действий в сфере антитеррора в Сирии.

Первая фаза операции "Щит Евфрата" прошла с конца августа 2016 года по март 2017 года. Она проводилась при поддержке турецких ВВС и бронетехники силами сирийской оппозиции, преимущественно группировки "Сирийская свободная армия". В результате под контроль оппозиции была передана созданная де-факто зона безопасности в приграничном регионе между городами Аазаз и Джараблус.

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