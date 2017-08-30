СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел взрыв

ТАСС, 30 августа. Взрыв прогремел в среду у дома парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар, где находится Джелалабад, перед взрывом было совершено нападение на телохранителей Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв. В результате атаки два охранника погибли. Второй смертник был застрелен.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, однако район инцидента был оцеплен.