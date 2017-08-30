Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел взрыв

Международная панорама
30 августа, 10:11 UTC+3 /Обновлено,

Отмечается, что перед взрывом было совершено нападение на телохранителей парламентария Захира Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. Взрыв прогремел в среду у дома парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар, где находится Джелалабад, перед взрывом было совершено нападение на телохранителей Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв. В результате атаки два охранника погибли. Второй смертник был застрелен.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, однако район инцидента был оцеплен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер самый известный пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
3
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
6
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
7
В больнице скончался шахтер рудника "Мир", получивший травмы в результате обвала 29 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама