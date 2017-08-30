СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел взрыв

В Челябинской области появится сеть детских технопарков "Кванториум"Новости Урала 30 августа, 10:59
Хозяйка сгоревшего дома престарелых в Красноярске взята под домашний арестПроисшествия 30 августа, 10:49
Трофеи ФК "Спартак" покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским "Динамо"Спорт 30 августа, 10:40
Карякин: Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватенСпорт 30 августа, 10:24
В Кемерово откроется испанский визовый центрСибирь 30 августа, 10:22
СМИ: "Барселона" купит футболиста "Ливерпуля" Коутиньо за €160 млнСпорт 30 августа, 10:10
Единый день голосования — 2017: МордовияПолитика 30 августа, 10:00
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетовОбщество 30 августа, 10:00
Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 30 августа, 9:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Взрыв прогремел в среду у дома парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
По словам представителя губернатора провинции Нангархар, где находится Джелалабад, перед взрывом было совершено нападение на телохранителей Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв. В результате атаки два охранника погибли. Второй смертник был застрелен.
Телеканал отмечает, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, однако район инцидента был оцеплен.