МИД КНР: решение корейского вопроса зависит от Пхеньяна, Вашингтона и Сеула

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Варианты мирного решения проблемы Корейского полуострова "находятся в руках" КНДР, США и Республики Корея. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Хочу подчеркнуть, что Китай выступает за денуклеаризацию и нераспространение ядерного оружия мирными способами", - сказала дипломат. Когда некоторые страны, продолжила она, "говорят о необходимости увеличения давления… они полностью игнорировали путь переговоров". В этой связи официальный представитель МИД КНР расценила заявление Мэй как "безответственную позицию".

"Ключи мирного урегулирования вопроса находятся в руках Пхеньяна и Вашингтона, а также Пхеньяна и Сеула", - добавила Хуа Чуньин.

Премьер Великобритании ранее выразила мнение, что ключевая роль в попытках международного сообщества предотвратить провокации со стороны КНДР принадлежит Китаю, и призвала Пекин увеличить давление на Пхеньян для прекращения ракетных испытаний.