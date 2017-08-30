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Власти Польши: отказ от сотрудничества с РФ по Собибору не направлен против Москвы

Международная панорама
30 августа, 11:21 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 30, августа. /ТАСС

В Варшаве объяснили принятое решение намерением группы, в которую входят Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, реализовать проект в первоначальном составе

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Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин

Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин

© Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство культуры и национального наследия Польши утверждает, что отказ от сотрудничества с Россией в мемориальном проекте в бывшем концлагере Собибор не является негативным шагом, направленным против Москвы. С соответствующим заявлением в опубликованном в среду интервью Польскому агентству печати выступил заместитель главы ведомства Ярослав Селлин.

В 2013 году российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления мемориального комплекса в Собиборе. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение, однако в июле текущего года Польша сообщила, что на заседании управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество без участия РФ. Изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве, послы этих стран были приглашены в российский МИД.

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"Надеюсь, они [послы] спокойно разъяснили, что это не негативный шаг по отношению к России, а позитивный, направленный на то, чтобы завершить работу над новым местом памяти лагеря смерти в Собиборе", - заявил Селлин, заверив, что "Польша не высказывала никакого отрицательного мнения" об участии РФ в проекте.

По его утверждению, "Россия обратилась с просьбой включить ее в состав управляющего комитета относительно недавно". "На заседании комитета мы вместе решили, что если на протяжении 10 лет мы делаем это в таком составе и уже, по сути, заканчиваем, то нет смысла в последний момент вводить новую страну. Мы хотим реализовать проект в изначальном составе. Поэтому это положительное, а не отрицательное по отношению к кому бы то ни было решение", - указал заместитель министра.

"Если говорить о формате места памяти, о том, как будет выглядеть музей, памятник, вся территория, то все эти решения уже давно были приняты комитетом. Мы уже не обсуждаем, как это должно выглядеть, поэтому, даже если бы Россия вошла в состав комитета, она уже не могла бы ничего изменить", - заключил Селлин, заверив, что российская сторона будет приглашена на мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в концлагере.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время там были убиты, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

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