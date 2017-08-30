Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из страны

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БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Размещенное в Германии американское ядерное оружие необходимо вывезти из страны, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль немецкому информационному агентству DPA во время визита в Нью-Йорк. По его словам, это должно стать итогом нового диалога о разоружении.
Ранее с аналогичным призывом выступал лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц.
"Я убежден, что необходимо вновь говорить о контроле над вооружениями и о разоружении. Поэтому считаю правильными заявления Мартина Шульца о том, что в конечном итоге речь должна идти о выводе ядерного оружия из нашей страны" - сказал Габриэль.
Как напоминает агентство DPA, согласно неподтвержденным данным, на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) со времен холодной войны размещены до 20 американских ядерных боеголовок.
В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.