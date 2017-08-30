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ИГ взяла на себя ответственность за нападение на дом афганского депутата

Международная панорама
30 августа, 12:06 UTC+3 ТАСС

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в среду у дома члена парламента Захира Кадира в городе Джелалабад

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ТАСС, 30 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенную в среду атаку террориста-смертника на дом парламентария в восточной части Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в среду у дома члена парламента Захира Кадира в городе Джелалабад.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар, где находится Джелалабад, перед взрывом было совершено нападение на телохранителей Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв. В результате атаки два охранника погибли. Второй смертник был застрелен.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, однако район инцидента был оцеплен.

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