ИГ взяла на себя ответственность за нападение на дом афганского депутата

ТАСС, 30 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенную в среду атаку террориста-смертника на дом парламентария в восточной части Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в среду у дома члена парламента Захира Кадира в городе Джелалабад.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар, где находится Джелалабад, перед взрывом было совершено нападение на телохранителей Кадира, после чего один из злоумышленников совершил самоподрыв. В результате атаки два охранника погибли. Второй смертник был застрелен.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, однако район инцидента был оцеплен.