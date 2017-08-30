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Военные корабли США осенью прибудут в Балтийское море

Международная панорама
30 августа, 12:17 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 30, августа. /ТАСС

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что с приближением учений "Запад-2017" США предпринимают реальные шаги по выполнению обязательств в сфере безопасности

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ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил США придут в скором времени в Балтийское море в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом в среду заявила президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с представителями Конгресса США.

По ее словам, с приближением учений "Запад-2017" США предпринимают реальные шаги по выполнению обязательств в сфере безопасности. "В Литве дислоцированы военные и техника США, дополнительными истребителями усилена миссия воздушной полиции. Осенью в Балтийском море ожидаются американские корабли", - сказала Грибаускайте.

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Президент считает, что в фигуральном смысле учения "Запад-2017" уже идут. "В виртуальном и информационном пространстве они уже начались", - заявила она. Грибаускайте пояснила, что имеет в виду "кибернетические выпады, пропагандистские атаки и провокации", однако конкретных примеров она не привела.

Во вторник США направили в Литву усиленный до семи истребителей (обычно их бывает четыре) воздушный патруль стран - членов НАТО, которые с литовской авиабазы Зокняй осуществляют со сменой через четыре месяца контроль над воздушным пространством стран Балтии.

В понедельник в Литву прибыла противотанковая рота из состава 91-го кавалерийского полка армии США в Европе, которой предстоит пробыть здесь около полутора месяца, в том числе принять участие в крупных учениях противотанковых сил Североатлантического альянса.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц военной техники.

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