Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Шахтеры в подконтрольной Киеву части Донецкой области отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплате.

Об этом в среду сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня горняки первой смены шахты "Родинская" государственного предприятия "Мирноградуголь" спустились к руднику, но к добыче так и не приступили <...> Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август," - написал он в Facebook.

По словам Волынца, шахтеры напомнили слова министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, "что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса является двадцать пятое и десятое числа каждого месяца".

"Мирноградуголь", ранее "Красноармейскуголь" - угледобывающее государственное предприятие в городе Мирноград Донецкой области. В объединение входят четыре шахты: имени Димитрова, имени Стаханова, "Родинская", "Центральная".

Данная акция протеста горняков не первая на Украине. С 3 по 7 августа забастовку проводили шахтеры во Львовской области. Они обратились к президенту, правительству и правоохранительным органам с требованием погасить долг по зарплате и отстранить Насалика от должности. Неделей ранее о забастовке в связи с невыплатой зарплат также объявляли горняки шахты им. Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в подконтрольной Киеву части Луганской области.

В июле горняки шахт имени Капустина и "Новодружеская" (также предприятия "Лисичанскуголь") уже устраивали акцию протеста с требованием выплат. В министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 20 июля состоялись переговоры шахтеров с главой ведомства, однако решения о выполнении их требований принято не было.