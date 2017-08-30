РФ и Индонезия будут обмениваться данными об иностранных террористах в Сирии

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва и Джакарта договорились обмениваться данными об иностранных террористах, воюющих на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.
"Мы намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, - сказал он. - Договорились обмениваться информацией, особенно данными об иностранных террористах-боевиках, включая тех, кто воюет на стороне ИГ в Сирии".
9 августа по итогам переговоров с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Джакарта активизируют контакты спецслужб для борьбы с ИГ.