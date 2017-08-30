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Франция выступает за единство Ирака и не поддерживает идею независимости Курдистана

Международная панорама
30 августа, 14:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, августа. /ТАСС

В Париже подчеркивают, что Курдистан имеет статус автономии, и выражают желание, чтобы эта автономия была полностью реализована

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ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция считает необходимым сохранение территориальной целостности Ирака и статуса автономии для курдских районов.

Об этом заявила в среду официальный представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань, комментируя планируемый в сентябре референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Позиция Франции известна. Мы привержены единству и территориальной целостности Ирака. По условиям иракской конституции Курдистан располагает статусом автономии. Мы желаем, чтобы эта автономия уважалась и была полностью реализована", - указала она.

Как напомнила представитель ведомства, эту точку зрения Парижа на днях лично довел до руководства Ирака и Курдского автономного района глава МИД Франции. "Жан-Ив Ле Дриан имел возможность напомнить о нашей позиции по этому вопросу своим собеседникам в Багдаде и Эрбиле 26 августа", - отметила Ромате-Эспань.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября, на 1 ноября назначены парламентские и президентские выборы.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. 

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