Франция надеется на сотрудничество со стороны РФ по вопросу сирийского химоружия

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция ожидает от России конструктивного сотрудничества по вопросу демонтажа химического оружия в Сирии и предотвращения его использования в дальнейшем. Об этом заявила в среду официальный представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань.

"Вопрос химического оружия в Сирии является предметом постоянного диалога с Россией. Он обсуждается при каждой возможности министром Европы и иностранных дел [Франции] с его российским коллегой. Мы рассчитываем на содействие России, чтобы в Сирии не повторились случаи химических атак", - заявила она.

Как подчеркнула представитель дипведомства, о значимости для Франции вопроса сирийского химоружия во вторник говорил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая в Париже на ежегодном совещании французских послов. "Президент напомнил в своей речи о важности этой "красной черты" для Франции", - отметила Ромате-Эспань.

В своем выступлении во вторник Макрон напомнил, что сирийская проблематика обсуждалась на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале. Стороны определили неприменение химического оружия в качестве "красной черты", пересекать которую недопустимо. "Мы смогли с момента наших переговоров в Версале достигнуть с Россией конкретных результатов по этому вопросу", - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) является общим врагом. "В этом свете в мае была изменена наша методология в подходе к иракско-сирийской ситуации", - заявил президент. "В этих вопросах мы ведем сейчас требовательный диалог с Турцией, Ираном и Россией", - добавил он.