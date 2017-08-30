СМИ: глава МИД Японии может поехать на ВЭФ вместе с Синдзо Абэ

Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учетаПроисшествия 30 августа, 15:19
Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки ТрампПолитика 30 августа, 15:16
Убытки Hapag-Lloyd в I полугодии сократились на фоне роста объемов и оздоровления рынкаТранспорт 30 августа, 15:14
На Урале создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатораНовости Урала 30 августа, 15:13
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУПроисшествия 30 августа, 15:11
Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность своих детейОбщество 30 августа, 15:09
СМИ: "Лестер" отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в "Халл"Спорт 30 августа, 14:59
Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славыОбщество 30 августа, 14:57
Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 годуСпорт 30 августа, 14:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно может посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который уже в третий раз пройдет во Владивостоке. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Оно отмечает, что Коно выразил желание отправиться на ВЭФ вместе с главой японского правительства Синдзо Абэ. По данным агентства, в настоящее время этот вопрос прорабатываются.
В случае поездки Таро Коно, скорее всего, будет присутствовать на переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, отмечает Киодо.
Ранее японские СМИ несколько раз сообщали о том, что новый глава внешнеполитического ведомства намеревается посетить Россию в ноябре или декабре текущего года. Сам Коно подчеркивал, что хотел бы осуществить визит в РФ "в подходящее для этого время".
Таро Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа и к настоящему моменту уже провел одну встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле).
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.