СМИ: глава МИД Японии может поехать на ВЭФ вместе с Синдзо Абэ

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно может посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который уже в третий раз пройдет во Владивостоке. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Оно отмечает, что Коно выразил желание отправиться на ВЭФ вместе с главой японского правительства Синдзо Абэ. По данным агентства, в настоящее время этот вопрос прорабатываются.

В случае поездки Таро Коно, скорее всего, будет присутствовать на переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, отмечает Киодо.

Ранее японские СМИ несколько раз сообщали о том, что новый глава внешнеполитического ведомства намеревается посетить Россию в ноябре или декабре текущего года. Сам Коно подчеркивал, что хотел бы осуществить визит в РФ "в подходящее для этого время".

Таро Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа и к настоящему моменту уже провел одну встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле).

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.