Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: глава МИД Японии может поехать на ВЭФ вместе с Синдзо Абэ

Международная панорама
30 августа, 15:03 дата обновления: 30 августа, 15:17 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, августа. /ТАСС

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно может посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который уже в третий раз пройдет во Владивостоке. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Оно отмечает, что Коно выразил желание отправиться на ВЭФ вместе с главой японского правительства Синдзо Абэ. По данным агентства, в настоящее время этот вопрос прорабатываются.

В случае поездки Таро Коно, скорее всего, будет присутствовать на переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, отмечает Киодо.

Ранее японские СМИ несколько раз сообщали о том, что новый глава внешнеполитического ведомства намеревается посетить Россию в ноябре или декабре текущего года. Сам Коно подчеркивал, что хотел бы осуществить визит в РФ "в подходящее для этого время".

Таро Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа и к настоящему моменту уже провел одну встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле).

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама