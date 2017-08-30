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Министр иностранных дел Индии примет участие в ВЭФ 5-7 сентября

Международная панорама
30 августа, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

МИД России пока официально не подтверждал встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж посетит Россию 5-7 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении посольства республики, которое поступило в среду в ТАСС.

"Министр иностранных дел Сушма Сварадж посетит Владивосток 5-7 сентября 2017 для участия в ВЭФ по приглашению заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева", - отмечается в пресс- релизе.

Программа главы МИД Индии, говорится в сообщении посольства, предусматривает "двусторонние встречи с заместителем председателя правительства Юрием Трутневым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и губернаторами некоторых дальневосточных регионов".

МИД России пока официально не подтверждал встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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