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ВМС США провели успешные испытания ракеты-перехватчика SM-6

Международная панорама
30 августа, 15:13 UTC+3 ТАСС

Испытания проведены через день после того, как КНДР запустила баллистическую ракету

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ТАСС, 30 августа. Американское Агентство по противоракетной обороне (ПРО) совместно с ВМС США провели успешные испытания ракеты-перехватчика SM-6, в ходе которых была поражена мишень, представлявшая собой баллистическую ракету средней дальности.

Учебный пуск, как сообщило в среду агентство, был осуществлен с эсминца John Paul Jones у берегов Гавайских островов.

"Мы продолжим развитие наших технологий в области защиты от баллистических ракет, чтобы быть готовыми к любой угрозе", - заявил директор агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз. Он отметил, что проведенные испытания усилили возможности США по перехвату баллистических ракет на последней стадии полета при их входе в атмосферу вблизи цели.

Учебный пуск, как обратили внимание в Агентстве по ПРО, был произведен через день после того, как КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над северо-восточной частью Японии и упавшую в Тихий океан в 1180 км к востоку от острова Хоккайдо.

Однако в ВМС США заявили, что прошедшие испытания были запланированы давно и никак не связаны с военной активностью Пхеньяна.

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