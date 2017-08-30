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Макрон приветствовал ожидаемое назначение Мешкова послом РФ во Франции

Международная панорама
30 августа, 16:12 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, августа. /ТАСС

Президент Франции назвал важным сигналом то, что дипломат высокого уровня - замминистра МИД РФ - займет пост в Париже

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ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "положительным сигналом" ожидаемое назначение заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова на должность посла России во Французской Республике. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Кристоф Кастанер на брифинге по итогам еженедельного заседания Совета министров в Елисейском дворце.

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"Президент республики отметил личные качества Алексея Мешкова, который сейчас занимает пост заместителя министра [МИД РФ]. Для Франции важный сигнал, что дипломат столь высокого уровня займет пост в Париже", - сказал Кастанер.

Он также отметил, что на Совете министров Макрон и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан "дали высокую оценку работе [посла РФ во Франции] Александра Орлова". "Он занимает эту должность уже почти 10 лет, и французские власти хорошо с ним знакомы", - отметил представитель правительства.

Ранее источники ТАСС в дипломатических кругах сообщили, что Мешков может стать новым послом РФ во Франции в этом году. В июне сообщалось, что его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. При этом официально в комитете Госдумы эту информацию не подтвердили.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль Мешков, Алексей Юрьевич
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