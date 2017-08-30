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Финский суд назвал имя второго подозреваемого по делу о нападении в Турку

Международная панорама
30 августа, 16:32 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 30, августа. /ТАСС

Арестованного зовут Монсиф Бакир, ему 21 год. При этом ранее мужчина представлялся как Мохамед Бакир

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Окружной суд финского региона Варсинайс-Суоми назвал имя второго арестованного по делу о нападении на прохожих в центре финского города Турку 18 августа. Об этом сообщило в среду Финское телеграфное бюро (STT).

Суд указал, что второго подозреваемого зовут Монсиф Бакир, при этом ранее он представлялся как Мохамед Бакир. По данным финской Центральной криминальной полиции, ему 21 год. Однако властям он сообщил, что ему 18 лет.

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© Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP

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На прошлой неделе Окружной суд Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого по этому делу - марокканца Абдеррахмана Буанана по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признал, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

Под стражу вместе с ним были взяты еще трое марокканцев, которые, по мнению следствия, также могли иметь отношение к этому делу. Одним из них был Бакир. Двоих из них и еще одного арестованного позже затем отпустили. В настоящее время в тюрьме остаются только Буанан и Бакир. О том, каким образом они связаны друг с другом, полиция пока не сообщает.

Вечером 18 августа в центре финского города Турку 22-летний мигрант из Марокко Буанан напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, которым он солгал в отношении своего настоящего имени и возраста, сообщив, что ему 17 лет. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.

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