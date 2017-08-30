СБУ сообщила, что журналистку Первого канала депортируют в Россию

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована в Россию. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - написала она в Facebook.

Гитлянская также добавила, что "так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

Как ранее в среду сообщил Первый канал, журналистку могли похитить в Киеве сотрудники СБУ. Союз журналистов России обратится в ОБСЕ и другие международные организации в связи с исчезновением Анны Кубатовой в Киеве.

Журналистка родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов Курбатовой, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине. Накануне похищения она подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.