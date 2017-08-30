Постпред США при НАТО: времена призывов принять РФ в альянс давно миновали

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Времена призывов принять Россию в НАТО, а также сомнений в необходимости сохранения западного альянса давно миновали. Об этом заявила в среду на страницах газеты The New York Times Кей Бейли Хатчисон, назначенная в июне президентом Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США в НАТО.

После развала Советского Союза в 1990-х годах будущее НАТО было неопределенным и даже встал вопрос о том, необходим ли альянс, отметила она. Звучали даже голоса, призывавшие к вступлению России в НАТО, однако, как подчеркнула Кей Бейли Хатчисон, "эти дни давно миновали".

По словам Хатчисон, у президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса, а также у сенаторов от обеих партий нет существенных различий в оценке необходимости усиления НАТО с тем, чтобы альянс мог реагировать на современные вызовы в сфере безопасности. Среди угроз она назвала "нетерпимую агрессию" России, ракетно-ядерные программы "стран-изгоев" и международный терроризм.

Для укрепления НАТО, по словам Кей Бейли Хатчисон, необходимо увеличение военных расходов стран - членов альянса до 2% ВВП. Если бы все 29 стран - членов НАТО выполнили это требование, добавила она, то уже в 2016 году удалось бы повысить военные расходы на $100 млрд и уменьшить бремя расходов, которые сейчас несут США.